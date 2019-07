Große Unternehmen wollen tausende Mitarbeiter entlassen. Meist bekommen Betroffene eine Abfindung. Mit vier Schritten holen Sie bei den Verhandlungen mehr heraus.

Nachdem der erste Schock über die Kündigungsdrohung überwunden war, hörte sich die Angestellte eines mittelständischen Unternehmens aus Nordrhein-Westfalen im Freundeskreis um. Die Rückmeldung war eindeutig: Die Abfindung, die ihr vom Arbeitgeber angeboten wurde, war akzeptabel. Ein Monatsgehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit sollte die Endfünfzigerin bekommen, wenn sie der Vertragsauflösung zustimmen würde. Eine fünfstellige Summe käme so zusammen. Die Chance, sich rechtlich zu wehren, erschien ihr nicht allzu gut. Das Unternehmen wollte die Kosten senken und mit weniger Mitarbeitern auskommen, betriebliche Kündigungen waren damit möglich. In ihrem Team war sie unter sozialen Aspekten am wenigsten vor der Kündigung geschützt - nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und Alter etwa, zudem noch ohne Kinder und Schwerbehinderung. Einen anderen freien Arbeitsplatz im Unternehmen, auf dem sie eingesetzt werden könnte, gab es nicht.

Direkt klein beigeben wollte sie aber auch nicht. Etwas mehr Geld zur Überbrückung der Zeit, bis sie einen neuen Job gefunden haben würde, konnte sie gut gebrauchen. Also gab sie sich gegenüber dem Arbeitgeber unnachgiebig: In ihrem Alter sei es schwierig, einen anderen Job zu finden. Sie sei auf ihren Lohn angewiesen, schon für eine laufende Immobilienfinanzierung. Er möge wenigstens über sein Angebot nachdenken. Denn das sei für sie bislang völlig inakzeptabel.

Ihr Plan ging auf. Ein zweites, höheres Angebot kam. Etwa 15 Prozent mehr Abfindung sprangen so heraus. Immerhin.

Nur selten Rechtsanspruch auf Abfindung

Verhandlungen um Abfindungen sind für Angestellte die vielleicht schwierigsten Gespräche mit dem Arbeitgeber. Selten haben sie schon einen anderen Job in Aussicht oder sie sind ohnehin auf dem Absprung, weil sich die Entlassung abzeichnete. Viele ereilt das Thema überraschend - und sie müssen dann in einer aufwühlenden Situation kühlen Kopf bewahren. Mitunter sehen Mitarbeiter ihre finanzielle Existenz bedroht, etwa wenn sie fürchten, wegen eines höheren Alters keinen Job mehr zu finden.

Die Abfindung kann dann die letzte Hoffnung sein, den befürchteten Absturz materiell abzufedern. Allerdings ist das Wissen zum Thema begrenzt. "Viele Angestellte gehen irrtümlich davon aus, dass ihnen eine Abfindung rechtlich zusteht", sagt Sebastian Ritz, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Ebner Stolz in Köln. "Das ist aber die absolute Ausnahme." Ein solcher Anspruch kann durch einen Tarifvertrag oder einen Sozialplan entstehen. Manchmal stellt auch der Arbeitgeber selbst bei einer betrieblichen Kündigung eine Abfindung in Aussicht, wenn der Angestellte auf eine Klage gegen die Kündigung - die sogenannte Kündigungsschutzklage - verzichtet. Steht ein solcher Hinweis in der Kündigung, dann ist sogar die Höhe der Abfindung gesetzlich geregelt: Sie beträgt 0,5 Monatsgehälter pro Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses.

Bei Rechtsstreit droht dem Arbeitgeber Lohnnachzahlung

Doch diese Regelung für einen Spezialfall wird von vielen fälschlicherweise auf ganz andere Fälle übertragen. Dabei ist es in den meisten Fällen schlicht Verhandlungssache, ob der Arbeitgeber eine Abfindung zahlt und, wenn ja, wie viel. Für ihn ist die Abfindung ein Instrument, mit dem er sich Rechtssicherheit erkaufen kann und teure Risiken meidet. "Grundsätzlich sind Kündigungen im Arbeitsrecht immer mit Rechtsrisiken behaftet", sagt Fachanwalt Ritz. Werde eine Kündigung letztlich vor Gericht gekippt, müsse der Arbeitgeber dem Angestellten bis zum Urteil in erster Instanz den Lohn nachzahlen - selbst wenn der Angestellte wegen der Kündigung schon länger nicht mehr gearbeitet hat. "Dies kann schon mal bis zu einem Jahr Lohnnachzahlung bedeuten."

Fachanwalt Ritz hat viele Auflösungen von Arbeitsverträgen begleitet - auf Seiten der Arbeitgeber und auf Seiten der Arbeitnehmer. Seine Erfahrung: "Welche Strategie sich für Angestellte eignet, hängt davon ab, wie aussichtsreich die Kündigung ist." Je höher das Risiko, dass eine Kündigung sich rechtlich nicht durchsetzen lässt, desto teurer ist eben der Preis, dem Arbeitnehmer sein Recht auf Vertragsfortführung abzukaufen. "Ist die Kündigung rechtlich kaum durchsetzbar, könnten Angestellte eher auf Fortführung des Vertrags pochen", sagt Ritz. "Der Arbeitgeber wird das, vor allem wenn der Mitarbeiter schon freigestellt ist, in der Regel vermeiden wollen. Dann kann die Abfindung durchaus auch mal höher ausfallen."

Schritt 1: Rechtliche Chancen prüfen

Als Erstes sollten von einer Kündigung bedrohte Angestellte daher herausfinden, wie gut ihre Chancen stehen, gegen eine Kündigung vorzugehen. Stehen die Chancen gut, geht es vielleicht gar nicht um die Abfindung, sondern darum, hart um den eigenen Arbeitsplatz zu kämpfen. Bei betriebsbedingten Kündigungen zum Beispiel, die also offiziell nichts mit der Arbeitsleistung des Angestellten selbst zu tun haben, muss der Arbeitgeber eine Sozialauswahl sicherstellen. Wie bei der Endfünfzigerin aus Nordrhein-Westfalen kommt es dann auf Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten und eine mögliche Schwerbehinderung an. Dabei muss die Auswahl nur vergleichbare Mitarbeiter umfassen. Als vergleichbar gelten meist die Mitarbeiter auf den Stellen, auf die der Arbeitgeber den von der ...

