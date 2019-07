Hamburg (ots) -



Der Sommer schmeckt nach Tee Schnell und einfach: Rezepte für Eistee jetzt als Videos



Heiße Sommertage, Urlaubslaune und dann noch ein bisschen Strandfeeling dazu? Da darf ein eiskalter Durstlöscher nicht fehlen und das darf bei der Hitze auch gerne Tee sein. "Sie wollen Ihren Lieblingstee auf einer Strandparty mit Freunden oder beim Grillen auch mal kalt genießen? Selbstgemachter Eistee kann so einfach sein. Wie einfach das ist, zeigen jetzt unsere neuen DIY-Videos bei www.teeziehtimmer.de." freut sich Kyra Schaper, PR-Referentin der Teeverbände.



Exotisch bunt für die Foodies, klassisch für die Puristen



Der große Vorteil bei selbstgemachtem Eistee: er lässt sich individuell variieren und der Zuckergehalt selbstbestimmen. Ob für Kräuter- und Früchtetee-Liebhaber oder Schwarz- und Grüntee- Genießer - ruckzuck lässt sich aus dem Lieblingstee auch ein toller Eistee zaubern. "Mit unseren Rezepten ist der Tee innerhalb von wenigen Minuten eiskalt und kann dann sogar noch mit frischen Kräutern, Früchten oder Saft aufgepimpt werden. Einfach lecker", so Kyra Schaper.



Tee zieht immer - Online oder als Instagram-Auftritt



Die Kampagne "Tee zieht immer" ist eine Initiative der deutschen Teewirtschaft, vertreten durch den Deutschen Teeverband und die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee (WKF). Bei Instagram finden sich gleichzeitig unter teeziehtimmer witzige Sprüche, interessante Facts zu Tee sowie Kräuter- und Früchtetees und natürlich - für alle Foodies - leckere, originelle Rezepte mit Tee.



Web: www.teeziehtimmer.de Instagram-Auftritt: Tee zieht immer; teeziehtimmer



