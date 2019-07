Die Auktion wird am 30. September 2019 stattfinden. In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils drei weitere Ausschreibungsrunden geplant. Ziel sind insgesamt 4,8 Gigawatt neue Kapazitäten für die erneuerbare Stromerzeugung.von pv magazine global Das italienische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung (MiSE) hat das Dekret zur Umsetzung des neuen Auktions- und Anreizsystems für Photovoltaik und andere erneuerbare Energien unterzeichnet, das die Europäische Kommission Mitte Juni genehmigt hatte. Gemäß des in den Bestimmungen enthaltenen Auktionsplans, der noch im italienischen Amtsblatt veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...