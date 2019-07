Berlin (ots) - Seit 20 Jahren veranstaltet die Wahrheit-Seite der "taz" zur Frankfurter Buchmesse ihren traditionellen Unterbringwettbewerb. Dabei muss ein Nonsenssatz in einem Zeitungsartikel, einer Radiosendung, einem Fernsehstück oder einem Internetbeitrag untergebracht werden. Auch in diesem Jahr wird der sogenannte Jieper-Preis wieder ausgeschrieben. Passend zum Gastland der Buchmesse 2019 lautet der Satz in diesem Jahr: "Wenn Wikinger wild Windeln wickeln, wittern Norweger würzigen Wind."



Je ernsthafter der Text ist, in dem Journalisten den "Wikingersatz" unterbringen, desto höher sind die Gewinnchancen. Einsendeschluss ist der 7. Oktober 2019. Senden Sie bitte per Post oder per Mail einen Beleg an die Wahrheit-Redaktion (taz. die tageszeitung, Friedrichstraße 21, 10969 Berlin; oder: wahrheit@taz.de).



Als Jieper-Preis winkt wie immer eine edle Flasche Brandy der Marke Gran Duque d'Alba. Die "große Ente" wird am Samstag, dem 19. Oktober 2019, um 14 Uhr beim Wahrheitklubtreffen auf der Frankfurter Buchmesse am taz-Stand überreicht.



Bisherige Gewinner sind unter anderem die FAZ, Perry Rhodan, Die Zeit, Zitty, die Fernsehserie "Lindenstraße", das Deutschlandradio Kultur, das ARD-Magazin "Brisant", die Micky Maus, Radio Bremen, das ehrenwerte Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und das christliche Radio Paradiso.



Die Wahrheit ist die einzige täglich erscheinende Humor- und Satire-Seite in einer Tageszeitung weltweit.



