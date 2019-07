20 Abgeordnete der EVP-Fraktion wollen Ursula von der Leyen die Unterstützung versagen, wenn sie an Junckers wichtigstem Berater festhält. Unter den Abgeordneten ist der Unmut über die Rolle des deutschen Beamten groß.

Auch einen Tag vor der Abstimmung im Europäischen Parlament in Straßburg kann sich Ursula von der Leyen nicht sicher sein, dass sie am Dienstag die notwendige Mehrheit von 374 Stimmen erhalten wird. Nicht einmal die eigene Fraktion steht geschlossen hinter ihr. Nur wenn von der Leyen eine konkrete Zusage mache, in Zukunft nicht mit Junckers umstrittenem Vertrauten Martin Selmayr weiter zu arbeiten, könne sie mit allen 182 Stimmen aus der Europäischen Volkspartei (EVP) rechnen, sagte ein deutscher EVP-Abgeordneter der WirtschaftsWoche. "Aus der Fraktion werden 20 Stimmen fehlen, wenn sie an Selmayr festhält."

Selmayr war bis Februar 2018 Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, ehe er zum obersten Beamten der EU-Kommission befördert wurde. Das EU-Parlament hat seinen Aufstieg damals als "putschartige Aktion" kritisiert. Die Ombudsfrau der EU, Emily O'Reilly, monierte, bei der Ernennung sei EU-Recht "weder dem Buchstaben noch dem Geiste nach" eingehalten worden. ...

