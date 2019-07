US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsstart leichte Gewinne verbucht. Sie knüpften damit an die positive Entwicklung von Freitag an, nachdem die Staatspapiere im Laufe der vergangen Woche noch deutliche Verluste geschrieben hatten.

Industriedaten aus dem US-Bundesstaat New York zeigten am Montag ein positives Bild, hatten aber kaum Auswirkungen auf die Anleihen. Der Empire-State-Index erholte sich im Juli von einem herben Einbruch im Vormonat. Analysten hatten mit einer Erholung gerechnet, diese war aber stärker ausgefallen als erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 18/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 3/32 Punkte auf 102 10/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,11 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf 104 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,64 Prozent./elm/jkr/fba

AXC0159 2019-07-15/15:04