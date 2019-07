Jahrelang verwaltete Deutschlands Gewürzmarktführer Fuchs sein Imperium im Stillen. Darüber hat das Unternehmen den Kontakt zur jungen Kundschaft verloren - und muss sich nun öffnen. Geht das gut?

Die alte Weltsicht - zumindest in den Namen der Räume ist sie noch da: Den großen Konferenzsaal nennen sie hier "Oval Office", den westwärts gerichteten Bürotrakt "West Wing". Dabei könnte die Szenerie, kaum weiter entfernt sein vom Weißen Haus in Washington: Dissen am Teutoburger Wald, etwas mehr als 9000 Einwohner, ein Aktivbad, ein Hotel - und die drei riesigen Fabrikhallen im Norden der Stadt, jede von ihnen knapp 10.000 Quadratmeter groß, bis unter die Decke vollgestapelt mit 26 000 Paletten und 4200 Tonnen Gewürzrohware. Hauptsitz des größten familiengeführten Gewürzherstellers der Welt: Fuchs.

Über Jahre und Jahrzehnte war das hier eine geschlossene Veranstaltung. Patriarch Dieter Fuchs führte ein strenges Regiment, 65 Jahre lang. Empfing keine Journalisten, redete nicht mit den Kunden. Feilte stattdessen an seinem Reich: Mit 25 hatte er angefangen, mit dem Fahrrad Salz und Pfeffer an die Haushalte im Osnabrücker Raum zu liefern. Schnell wurde sein Unternehmen größer, Fuchs expandierte, kaufte die Marken Ostmann, Kattus, Fuego oder Bamboo Garden, ging in die USA und ins Vereinigte Königreich, kontrollierte schließlich, inklusive der Eigenmarken, fast zwei Drittel des deutschen Gewürzmarktes, brachte dann 2016, mit 87 Jahren, den Großteil der Firmenanteile in eine Stiftung ein. Ein stetig wachsendes Geschäft, hohe Renditen. Goldene Zeiten.

Vorbei. Im März dieses Jahres ist der Patriarch mit 90 Jahren verstorben - und hat ein verunsichertes Unternehmen hinterlassen. Denn Fuchs ist zwar immer noch Marktführer in Deutschland, beschäftigt 3000 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Doch die unbeschwerten Monopolisten-Zeiten scheinen vorbei, der Marktanteil der Hauptmarken Fuchs und Ostmann schwankt, liegt zusammen allenfalls stabil bei 40, maximal 50 Prozent. Von Wachstum keine Rede mehr. Es könnte noch schwieriger werden.

Die junge Kundschaft läuft vor den altbackenen Gewürzdosen davon, die Gourmets erwarten längst mehr als nur solide Qualität, wollen Herkunftsnachweise, ...

