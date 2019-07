Berlin (ots) - Für viele angehende Beamte beginnt im Sommer die Ausbildungszeit. Die meisten von ihnen werden sich daher erstmals mit dem Thema Krankenversicherung beschäftigen müssen. Dabei tauchen erfahrungsgemäß zahlreiche Fragen auf. Für Beamtenanwärter und Referendare steht mit der neuen Website www.beamte-in-der-pkv.de ein übersichtliches und leicht verständliches Informationsangebot zur Verfügung.



94 Prozent der Beamten in Deutschland sind privat versichert. Denn die finanzielle Unterstützung des Dienstherrn für Beamte (Beihilfe) und die ergänzende Private Krankenversicherung passen perfekt zusammen. Das Informationsportal zeigt, warum das so ist und erklärt wichtige Fachbegriffe. Eine Checkliste bietet Orientierung auf dem Weg zu einer maßgeschneiderten Krankenversicherung.



Die Private Krankenversicherung steht allen Neubeamten offen, unabhängig von Vorerkrankungen oder Behinderungen. Dieses Angebot gilt auch für Beamte in der Ausbildung. Nähere Informationen zu dieser "Öffnungsaktion" der PKV gibt es ebenfalls auf www.beamte-in-der-pkv.de.



Zusätzliche Informationen bietet die Website zu Neuregelungen speziell für Beamtenanfänger in den Bundesländern Bremen, Hamburg sowie ab 2020 in Brandenburg und Thüringen. Denn anders als in allen anderen Ländern gibt es hier die Option, die Beihilfe unwiderruflich abzuwählen und stattdessen einen Beitragszuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten. Warum Neubeamte sich gut überlegen sollten, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wird ebenfalls auf dem Informationsportal erläutert.



Pressekontakt: Stefan Reker - Geschäftsführer - Leiter des Bereiches Kommunikation Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. Glinkastraße 40 10117 Berlin Telefon 030 / 20 45 89 - 44 Telefax 030 / 20 45 89 - 33 E-Mail stefan.reker@pkv.de Internet www.pkv.de Twitter www.twitter.com/pkv_verband