Von wegen Landlust: Junge Menschen ziehen in Scharen in die Ballungszentren. Zurück bleiben überalterte Dörfer ohne Infrastruktur. Der Trend ist inzwischen so stark, dass sich eine neue Spaltung Deutschlands abzeichnet.

Deutschland muss ein gespaltenes Land sein, eine andere Schlussfolgerung lassen die Daten nicht zu. Die Rede ist hier nicht von Ost gegen West oder Linksalternativen gegen Rechtskonservative - zumindest nicht direkt -, sondern vom wachsenden Stadt-Land-Gefälle. Jahr für Jahr wandern mehr Dörfler und Kleinstädter in die Großstädte. Und das Schlimmste: Sie kommen nicht zurück.

So hat sich über die Jahre aus einem zarten Trend eine Massenbewegung geformt, die das Antlitz Deutschland verändert hat. Die Abwanderer zeichnen sich vor allem durch zwei Merkmale aus: Sie sind jünger als der Durchschnitt. Und sie sind besser qualifiziert.

Das zeigen neue Daten, die das Institut für Wirtschaftsforschung (IW) Köln ausgewertet hat. Die Forscher haben dafür unter anderem die Anzahl der Akademiker in Deutschlands Landkreisen untersucht. Sind viele von ihnen an einem Ort, so haben die Forscher festgestellt, dann deutet das auf eine überdurchschnittlich junge Bevölkerung hin, außerdem auf attraktive Arbeitgeber und hohe Kaufkraft.

Die Studie zeigt: Die Studierten haben sich sehr ungleich über die Bundesrepublik verteilt. Die wenigsten Akademiker leben im niedersächsischen Wittmund. Dort haben gerade einmal sechs Prozent der Bevölkerung studiert. Nur wenig besser sieht es in Freyung Grafenau aus (6,2 Prozent), im Eifelkreis Bitburg Prüm (6,4 Prozent) oder in Cham (6,6 Prozent).

Was auffällt: Obgleich in der Debatte der Osten Deutschlands oft als abgehängt wahrgenommen wird und der Westen als besser situiert, so zeigen diese Daten ein anderes Bild. Die zehn Regionen mit den wenigsten Akademikern liegen sämtlich in Westdeutschland. Die bundesweit meisten Akademiker kann Jena mit knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...