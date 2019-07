Der Computerpionier Alan Turing soll auf einer Geldnote geehrt werden: Neue 50-Pfund-Noten sollen in Zukunft mit seinem Bild versehen sein.

Großbritannien bekommt einen neuen 50-Pfund-Schein mit dem Bild des Computerpioniers Alan Turing. Die Note soll Ende 2021 in Umlauf gebracht werden, teilte die Bank of England am Montag in London mit. Sie würdigte Turing als "Vater ...

Den vollständigen Artikel lesen ...