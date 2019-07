EUR/USD Tageschart Der EUR/USD befindet sich in einem Abwärtstrend unter der 1,1300 und dem 200-Tage-SMA. EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD notiert unter der 1,1280 und dem 200-SMA, was auf eine kurzfristige Schwäche hindeutet. Unterstützungen liegen bei 1,1260/40 und 1,1160. EUR/USD 30-Minuten Chart Der EUR/USD notiert am Tagestief knapp über der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...