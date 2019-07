Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in China hat zum Wochenauftakt für freundliche Kurse am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.387 Punkte.

Zwar ist die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal so langsam gewachsen ist wie seit 27 Jahren nicht mehr. Die chinesische Industrieproduktion ist im Juni aber viel schneller gestiegen als erwartet. Außerdem scheint die Inlandsnachfrage immer noch solide zu sein. Das stützte unter anderem die konjunkturabhängigen Autotitel und Chemiewerte.

"In den Autoaktien stecken die Gewinnwarnungen nun erst einmal in den Kursen drin, wie bereits am Freitag Daimler gezeigt hat", so ein Händler. BMW stiegen um 1,2 Prozent, Conti um 0,3 Prozent und VW um 0,4 Prozent. BASF zogen um 1,3 Prozent an, Covestro um 3 Prozent. Noch stärker nach oben ging es im DAX nur mit Wirecard, die um 3,6 Prozent stiegen. Alllerdings hatten sie am Freitag auch sehr schwach im Markt gelegen.

Auf der anderen Seite verloren Deutsche Telekom 1,2 Prozent auf 15,06 Euro. Berenberg hatte die Verkaufsempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 12,70 von 13,30 Euro gesenkt. Das Broker-Haus befürchtet negative Effekte wegen der geplanten Sprint-Übernahme, die wenn überhaupt vermutlich nur unter Auflagen zustande kommen werde.

Airbus auf Rekordkurs - Carl Zeiss Meditec sehr fest

Für die Aktie des europäischen Flugzeug- und Rüstungskonzerns Airbus ging es um 1,2 Prozent auf 129,20 Euro nach oben und damit auf ein Rekordhoch. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Aktie verzehnfacht und gehört damit zu den Top-Performern in Europa. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass JP Morgan am Morgen das Kursziel auf 163 Euro nach oben genommen haben soll. Der JPM-Analyst geht von einem starken ersten Halbjahr des Unternehmens aus und ist deutlich optimistischer als seine Kollegen.

"Endlich mal ein Unternehmen, das einen optimistischen Ausblick abgibt", so ein Marktteilnehmer zu Carl Zeiss Meditec. Sowohl für den Umsatz wie auch die EBIT-Marge wird das Medizintechnikunternehmen zuversichtlicher. Die Aktie schloss 10,2 Prozent höher bei 93,60 Euro.

In der dritten Reihe verloren Rhön-Klinikum 4,1 Prozent. Nach Aussage von Händlern litt der Klinik-Betreiber unter einer Bertelsmann-Studie. Laut dieser kann die Gesundheitsversorgung verbessert werden, wenn die Zahl der Krankenhäuser mehr als halbiert wird auf 600.

Kurz vor Handelsschluss veröffentlichte Drägerwerk vorläufige Zweitquartalszahlen, die zunächst nicht gut ankamen. Allerdings bekräftigte Dräger die EBIT-Prognose 2019. Beim Umsatz soll sogar das obere Ende der zuvor genannten Spanne erreicht werden. Die Aktie holte zwischenzeitliche Verluste von bis zu 7,5 Prozent fast vollständig auf und schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,8 (Vortag: 78,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,64 (Vortag: 3,17) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und sechs verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.387,34 +0,52% +17,32% DAX-Future 12.378,50 +0,59% +17,04% XDAX 12.390,63 +0,48% +17,10% MDAX 25.993,59 +0,70% +20,41% TecDAX 2.903,99 +1,43% +18,52% SDAX 11.093,66 +0,28% +16,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,36 64 ===

