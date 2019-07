Box und Dropbox proben den Neuanfang mit zusätzlichem Service für die Kunden. Für Anleger sind beide Konkurrenten eine heiße Wette mit erheblichem Risiko.

Es hätte kaum schlimmer kommen können für Box. Den bislang letzten Schlag hat dem Dateispeicherservice im Internet das Analysehaus Canaccord Genuity versetzt. Anfang Juni setzte dessen Analyst Richard Davis die Empfehlung von "kaufen" auf "halten" herunter und reduzierte das Kursziel von 24 auf 16 Dollar.

Auslöser war, dass das Management das zweite Mal in Folge enttäuschende Wachstumsraten vermeldet hatte. Ein Aufwand von 40 Prozent des Umsatzes für Vertrieb und Marketing bei zehn bis 15 Prozent Wachstum zeige klar, dass etwas nicht in Ordnung sei, so der Canaccord-Analyst. Höchstens die Hälfte wäre angemessen.

Canaccord setzte die Umsatzerwartungen für das Finanzjahr 2020 von 702 auf 690 Millionen Dollar herab. Für 2021 liegen die Erwartungen nun bei 776 Millionen Dollar statt wie zuvor bei 810 Millionen. Damit rückt auch der von Box immer wieder versprochene nachhaltige Sprung in die Gewinnzone in weite Ferne.

Das Box-Management in Redwood City machte im Analystengespräch Anfang Juni nach Bekanntgabe der Quartalszahlen Verzögerungen beim Abschluss strategischer Kundenverträge verantwortlich. Aber Tatsache ist, dass Box zum zweiten Mal die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Box hat damit praktisch die gesamten Kursgewinne seit Anfang 2019 vernichtet.

Es wird langsam eng für den angeblich heißesten Internet-Tipp des Jahres 2018: Nur noch acht der von Zacks Investment Research verfolgten Analysehäuser geben für Box die Empfehlung "starker Kauf", eines sagt "Kauf", aber schon fünf sind für "halten". Zu den verbliebenen Optimisten gehört das Investmenthaus Raymond James, das weiter ein "Outperform"-Rating gibt, aber das Kursziel auf 21 Dollar gesenkt hat.

Wo steckt das Problem? Box hat, so wie auch Dropbox, längst die Herausforderung erkannt, sein Geschäftsmodell für schwere Zeiten wetterfest zu machen. Dateien sicher im Internet zu speichern und über alle Kanäle vom Smartphone bis zum PC oder Mac zu verteilen ist immer noch wichtig, gerade für Unternehmen. Aber die Konkurrenz von Google, Microsoft oder Apple bietet diese Dienstleistungen längst auch an, teilweise integriert in hochentwickelte Bürosoftware und in den Basisversionen sogar kostenlos.

Box hatte sich 2018 auf die Fahne geschrieben, die gespeicherten Informationen mit zusätzlichem Wert für die Besitzer zu versehen. So verspricht das Unternehmen, mithilfe von Künstlicher Intelligenz auch noch das letzte bisschen Informationen aus Text-, Sprach- und Videodateien herauszuquetschen.

Dafür werden die Cloud-Plattformen der großen drei - Amazon, Microsoft und Google - benutzt, ohne dass der Unternehmenskunde seine ...

