Innerhalb der vergangenen Wochen präsentierte Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit seinem Ausrüster uhlsport die drei Trikots für die anstehende Bundesligasaison 2019/20. Jedes Trikot greift ein eigenes Thema auf, das sich mit der Geschichte des Vereins, der Identifikation mit der Stadt und dem Zusammenhalt mit den Fans befasst. Besonderes Augenmerk bei allen Trikots gilt dem 2020 anstehenden Vereinsjubiläum.



Unter dem übergeordneten Motto "Kann Liebe schöner sein", einem Zitat aus der Düsseldorfer Vereinshymne, läuft die Fortuna in der kommenden Bundesliga im Zeichen seiner traditionsreichen Historie auf. Am 5. Mai 2020 feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen. Auf allen drei Designs findet sich deshalb der Schriftzug "125 Jahre / 1895-2020" unterhalb des hochwertig gestickten Fortuna-Logos wieder. Jedes Trikot steht weiterhin für einen von drei Kernwerten, die die Fortuna-DNA repräsentieren.



Das neue Heimtrikot ist, unter dem Titel "Tradition", optisch angelehnt an den Dress aus den Jahren 1982 bis 1985. Das klassisch weiße Shirt ist im Schulterbereich durch einen roten Stoffeinsatz und rot-weißen Bündchen an den Ärmelenden abgesetzt. Der Retro-Kragen mit Knopfleiste, der goldene "F95"-Stick im Nacken und die Schriftzüge "Tradition", "F95" und "125 Jahre" im Kragenband spiegeln die Vereinsgeschichte ebenso wider wie das Bild des jubelnden Manfred Bockenfeld und der Schriftzug "Kämpfen und siegen seit 1895" im Inneren des Trikots. Präsentiert wurde das Heimtrikot bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison beim 2:1-Erfolg gegen Hannover.



Das Auswärtstrikot der Fortuna für die Saison 2019/20 - "Heimat" - unterstreicht die Verbundenheit zur Stadt Düsseldorf, genauer mit dem Rhein und seinen ikonischen Brücken. Die Grundfarbe des Trikots ist in verschiedenen Rottönen - von hell zu dunkel - gestaltet. Unter den Armen geben weiße Mesh-Einsätze einen passenden Kontrast. Feine Wellen und stilisierte Abbildungen der sieben Rheinbrücken veredeln das Design. Im Inneren findet sich eine Karte von Düsseldorf mit dem Schriftzug "Heimat" wieder. Eine moderne Interpretation des Stadtwappens ist vorne am Kragen integriert. Dem Thema entsprechend wurde das Auswärtstrikot am 5. Juli am Fortuna-Büdchen, direkt am Rhein veröffentlich.



Das Ausweichtrikot hat die Grundfarbe schwarz und steht, zu Ehren der Fortuna-Fans, für den Kernwert "Gemeinschaft". Rot-weiße Wellenlinien im unteren Teil des Trikots symbolisieren die wehenden Fahnen der Düsseldorfer Fankurve. Im Krageninneren ist dazu ein Bild der Fans eingelassen, im Nackenband ist der Schriftzug "Gemeinschaft" zu lesen. Highlight des dritten Trikots sind das Fortuna-Logo und der "125 Jahre"-Slogan, welche fluoreszent sind und somit im Dunkeln leuchten. In Anlehnung an die Düsseldorfer Bolzplatzkultur wurde das Trikot am 22. Juni beim Streetsoccer-Turnier unter der Theodor-Heuss-Brücke veröffentlicht.



"Für Fortuna Düsseldorf ist eine hohe Identifikation der Fans mit den Trikots sehr wichtig. Als echter Traditionsverein liefert die Fortuna in dieser Hinsicht tolle Impulse und wir sind froh, die gemeinsamen Konzepte umgesetzt haben zu können", so Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin der uhlsport GmbH. "Im Jubiläumsjahr der Fortuna war es uns wichtig, dass alle drei Trikots einen besonderen Bezug zum Verein beinhalten."



Die neuen Trikots sind in den F95-Fanshops, dem Fortuna-Onlineshop und im stationären Fachhandel verfügbar. Weitere Bilder und Informationen zu den einzelnen Shirts finden Sie auf dem neuen uhlsport-Blog.



