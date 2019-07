Der heimische Sensor-Spezialist ams interessiert sich für Osram Licht. "Die Osram Licht AG hat heute eine unverbindliche, vorläufige Interessenbekundung der ams AG (AMS ) erhalten, in Gespräche über eine öffentliche Übernahme von Osram durch ams einzutreten. Unter dem Vorbehalt der Ergebnisse einer detaillierten Due Diligence und der erforderlichen, noch nicht gesicherten Finanzierung wird Osram von ams vorläufig mit 38,50 pro Aktie bewertet", heißt es in einer Mitteilung. Damit ist die Bieterschlacht wohl eröffnet, denn Anfang des Monats hat auch Konsortium von Bain Capital und The Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der Osram Licht AG ein rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...