Russland hat am Freitag begonnen, S-400-Raketenabwehrsysteme in die Türkei zu liefern. Der türkische Präsident Erdogan setzt sich bereits ein neues Ziel.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Raketenabwehrsystem S-400 gemeinsam mit Russland bauen. "Jetzt ist das Ziel eine gemeinsame Produktion mit Russland", sagte er am Montag in Ankara.

Die umstrittene Auslieferung der S-400 von Russland an die Türkei hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...