Ein österreichischer Konzern schaltet sich in den geplanten Verkauf von Osram ein: Die AMS AG bietet 38,50 Euro pro Aktie, teilte Osram am Montagabend in München mit. Damit überbietet der Halbleiterkonzern die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Carlyle, die 35 Euro pro Aktie bieten. Die Osram-Aktie machte auf die Nachricht hin einen Sprung und notiert auf der Handelsplattform Tradegate 5,6 Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Osram teilte mit, das Angebot sei unverbindlich und die Finanzierung noch nicht gesichert. Osram erachte "auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering". Osram werde AMS dennoch erlauben, das Übernahmeziel im Rahmen einer Due Diligence zu überprüfen./fba/jsl

ISIN AT0000A18XM4 DE000LED4000

AXC0225 2019-07-15/19:31