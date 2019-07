Start-ups holen sie sich gerne erfahrene Manager als Berater. Die bringen Durchblick und Selbstbewusstsein mit - und schätzen die Aufbruchstimmung, für die sie sogar auf liebgewonnene Annehmlichkeiten verzichten.

An den Tischkicker hat Frank Weinmann sich auch nach fünf Jahren nicht gewöhnt. Das Klackern des Plastikballs ist der inoffizielle Soundtrack der Start-up-Szene, den sie auch beim Berliner Fintech Barzahlen spielen. 45 Leute arbeiten in dem Büro am Spreekanal. Einer von ihnen ist der 56-jährige Weinmann. Der Manager erscheint in dem Großraumbüro wie ein Exot. Weinmann ist nicht nur deutlich älter als seine Kollegen, sein weißes Hemd wirkt neben den T-Shirt-Trägern auch ungewöhnlich formell. Doch er fühle sich wohl zwischen Palettenmöbeln und Couchecke, sagt er. Nur wenn einer seiner Kollegen in der Mittagspause das Tor trifft und es laut wird, denkt Weinmann an die alte Zeit zurück. Die Zeit, als er noch ein eigenes Büro hatte.

Mehr als 20 Jahre lang war er leitender Manager in der Energiewirtschaft, unter anderem Vorstandsvorsitzender beim Energieversorger SaarLorLux. Je länger Weinmann in der Konzernwelt unterwegs war, umso größer der Frust: "Es gab immer mehr Regularien, immer mehr Verwaltungsarbeit. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ob ich das wirklich noch 20 Jahre machen will." Antwort fand er in einem Großraumbüro in Berlin-Mitte.

Weinmanns Karriere klingt ungewöhnlich, ist in der Start-up-Welt aber längst nicht mehr selten. N26-Chef Markus Gunter etwa kam aus dem Vorstand der DAB Bank. Karl-Thomas Neumann, der Opel und Continental führte, arbeitet inzwischen beim US-Elektroautobauer Canoo. Der ehemalige BMW-Entwicklungsleiter Carsten Breitfeld hat kürzlich den Tesla-Konkurrenten Byton verlassen - zum nächsten chinesischen Start-up Iconiq. Und Ex-Bahn-Vorstand Volker Kefer mischt beim deutschen Start-up Konux mit, das intelligente Sensoren für Eisenbahnweichen entwickelt. "Wenn ein Unternehmen wächst, braucht es andere Führungs- und Managementfähigkeiten", sagt Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Das habe schon der Ökonom Joseph Schumpeter Anfang des vergangenen Jahrhunderts erkannt. Doch sie sagt auch: Nur weil die Mischung aus Erfahrung und frischem Blick theoretisch eine gute Sache ist, muss das in der Praxis noch lange nicht funktionieren.

Weinmanns Arbeitgeber Barzahlen hat sich zum Ziel gesetzt, das Bargeld und den Onlinehandel miteinander zu versöhnen. Kunden können mit einer App im Internet einkaufen und ihre Rechnung mit einem ausgedruckten Code etwa in der dm-Filiale um die Ecke zahlen - ohne Onlinebanking oder Karte. Als Weinmann zum Team dazustieß, waren die drei Gründer Mitte 20. Sie suchten jemanden mit Erfahrung in der Energiewirtschaft, um gezielt potenzielle Partner aus der Branche anzuwerben. Ein Headhunter sprach bei dem Manager vor, ob er sich den Wechsel vorstellen könne. Und traf Weinmann im richtigen Moment.Den Manager hatte es in der Energiewirtschaft zunehmend frustriert, dass er es mit jeder höheren Karrierestufe auch immer mehr Menschen recht machen musste: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nur noch Unternehmenspolitik betreibe." Jetzt ist er wieder mitten im Alltagsgeschäft, telefoniert stundenlang potenzielle Kunden ab.

Hauch von Cape Canaveral

Weinmanns Kollegen preisen seine Erfahrung, von der sie fast täglich profitieren. "Als wir uns ...

