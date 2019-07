Houston (ots/PRNewswire) - Am 9. Juli 2019 veröffentlichte

Burckhardt Compression ("Burckhardt") eine irreführende

Pressemitteilung und gab weitere irreführende öffentliche

Ankündigungen ab, in Bezug auf seine Ausübungserklärung für Optionen

zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arkos Field Services, LP

("Arkos") und anderen Unternehmen.



In der Pressemitteilung wurde behauptet, dass ein mit Burckhardt

verbundenes Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung akquirieren werde,

sobald bestimmte "juristische Formalitäten abgeschlossen sein

würden". Jedoch hat Burckhardt versäumt mitzuteilen, dass zu diesen

"Formalitäten" der Abschluss eines anhängigen Rechtsverfahrens

gehört, das im letzten Jahr von Arkos gegen verschiedene

Geschäftseinheiten von Arkos eingereicht wurde und sich auf

geschäftliche Vereinbarungen zwischen Burckhardt, Arkos und weiteren

Parteien bezieht, die für jede Eigentumsübertragung von zentraler

Bedeutung sind.



Bevor jegliche Übertragung von Anteilen erfolgen sollte, müssen

laufende juristische Verfahren abgeschlossen werden. Arkos bestreitet

vehement die Gültigkeit der Call-Option für Aktien und hat keine

Pläne, die Geschäftsführung oder die Beteiligungsstruktur zu ändern.



Demzufolge setzt sich Arkos weiterhin für seine uneingeschränkte

Verpflichtung ein, den normalen Betrieb weiterzuführen, darunter

insbesondere die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen und

transparenter Geschäftspraktiken für seine wachsende Kundenbasis.



Arkos ist ein Branchenführer für das Service-Nachfolgegeschäft,

unabhängig vom spezifischen Öl- und Gasmarkt. Unser Engagement ist

eine sicherheitsbewusste Kultur unserer Servicetechniker, die sich

durch eine beispiellose Sicherheitsbewertung und branchenführende

Rankings für Qualitätsleistungen auszeichnen. Arkos vereinfacht und

optimiert die Wartung für oberirdische Anlagen, indem es umfassende

Lösungen im Nachfolgemarkt über unsere gesamten nationalen und

internationalen Betriebsbereiche anbietet. Besuchen Sie

www.arkos.com, um mehr zu erfahren.



