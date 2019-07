"Emder Zeitung" zu Wahl des EU-Komissionpräsidenten:

"Weil es Europas Politiker nicht geschafft haben, sich auf einen der Spitzenkandidaten Manfred Weber oder Frans Timmermanns zu einigen, wurde von der Leyen als Kompromiss aus dem Hut gezaubert. Doch dieser Kompromiss kommt bei der Bevölkerung ebenso wenig gut an wie bei vielen Parteien. Wozu brauchen wir in Zukunft noch Spitzenkandidaten, wenn danach andere Namen nominiert werden? Die tiefen Wunden der Politikverdrossenheit sind mit einem solchen Vorgehen nicht zu heilen. Und wenn dann noch Rechtspopulisten zu Königsmachern werden, dürften auch dem letzten demokratischen Europäer echte Zweifel am System Europa aufkommen."/zz/DP/he

