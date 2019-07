Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IWF - Der frühere Finanzminister und Chef der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem, soll nach dem Willen europäischer Regierungen Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington werden. Die niederländische Regierung versucht derzeit, eine Mehrheit unter den Europäern für Dijsselbloem als Nachfolger der Französin Christine Lagarde zu organisieren, die am 1. November an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) rücken soll. Die zentrale Aufgabe des IWF besteht darin, das internationale Währungssystem stabil zu halten, Finanzkrisen zu verhindern und Mitgliedsländern in Finanznöten zu helfen. (SZ S. 1)

MAUT - Die Verträge zur gescheiterten Pkw-Maut werden zum Fall für die Justiz. Stephan Kühn, Bundestagsabgeordneter der Grünen, will vor Gericht erzwingen, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Verträge mit den eigentlich vorgesehenen Betreibern offenlegen muss. Scheuer weigere sich seit sechs Monaten, die Verträge mit den Unternehmen Kapsch und CTS Eventim offenzulegen, sagte der Bundestagsabgeordnete Kühn der Rheinischen Post. Er habe Klage eingereicht, "damit diese Hinhalte-Taktik ein Ende findet". (SZ S. 5/Handelsblatt S. 9)

CUM-EX - Im größten Steuerskandal in der bundesdeutschen Geschichte steht der erste Strafprozess bevor. Das Landgericht Bonn hat die Eröffnung eines Verfahrens gegen zwei Aktienhändler beschlossen, die sich mit einem systematischen Griff in die Staatskasse der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben sollen. Der erste Verhandlungstag ist der 4. September. Danach hat das Gericht größtenteils drei Verhandlungstermine pro Woche angesetzt, um schnell voranzukommen. Mit dem Strafprozess würde erstmals geklärt, ob Cum-Ex-Geschäfte strafbar waren, was viele Beteiligte bestreiten. (SZ S. 19/Handelsblatt S. 33)

APOTHEKEN - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Vor-Ort-Apotheken in Deutschland stärken und der Onlinekonkurrenz aus dem EU-Ausland Rabatte auf Arzneimittel verbieten. Spahn legt das entsprechende Gesetz am Mittwoch dem Kabinett vor. Widerstand dürfte allerdings nicht lange auf sich warten lassen: Die EU-Kommission sieht das Vorhaben ausgesprochen kritisch. Auch das Bundesjustizministerium hat Bedenken. Doch Spahn ficht das nicht an. "Die Apotheke vor Ort ist für viele Menschen ein Stück Heimat", sagte der Gesundheitsminister. Künftig gelte für gesetzlich Versicherte immer der gleiche Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel - egal ob von der Versandapotheke oder der Apotheke um die Ecke. "Damit schaffen wir fairen Wettbewerb und sichern so die Arzneimittelversorgung in Stadt und Land." (Handelsblatt S. 4)

KRANKENHÄUSER - Der Berufsverband der Pflegeberufe befürwortet den Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland drastisch zu reduzieren. "Der Überhang von Krankenhausbetten muss zügig und koordiniert vom Netz", sagte die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), Christel Bienstein. Ein "grundlegendes Umdenken und neue Anreize" seien notwendig, so Bienstein. (Welt S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.