Der Reifenkonzern Goodyear Tire & Rubber Co. (ISIN: US3825501014, NASDAQ: GT) zahlt am 3. September 2019 eine Quartalsdividende von 16 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 1. August 2019. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,07 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,25 Prozent. Im ...

