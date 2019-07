Der US-Immobilienkonzern National Retail Properties, Inc. (ISIN: US6374171063, NYSE: NNN) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 51,5 US-Cents aus. Das Unternehmen erhöht damit die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet kommen künftig 2,06 US-Dollar zur Ausschüttung. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 15. August 2019 (Record date: 31. Juli 2019). Die derzeitige Dividendenrendite beträgt ...

