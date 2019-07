Seit einem Monat sind E-Scooter zugelassen - nach ewigem Warten. Doch nicht alles, was lange währt, wird endlich gut. Denn die Dinger sind nicht nur lahm, sie sind auch teuer.

Eigentlich hätte ich gewarnt sein müssen, denn ich kenne das ja aus dem Urlaub: Nirgendwo schmeckt das Baguette so gut wie in Frankreich, und nirgendwo ist der türkische Tee so lecker wie in der ... genau. Es war also vermutlich ein Fehler, mich auf die Zulassung der E-Scooter in Deutschland zu freuen, weil es im Ausland einen Riesenspaß gemacht hatte, damit zu fahren.

Und trotzdem: Leider ist es in Deutschland ein ziemlich freudloses Unterfangen. Auch in Berlin.

Das liegt vor allem daran, dass die Geschwindigkeit auf 20 km/h gedrosselt ist. Natürlich verstehe ich die Gründe dafür. Keine Frage. Dass es zu verheerenden Unfällen kommen kann, ist längst nicht mehr nur Theorie. Auf den ohnehin bereits überfüllten Radwegen ist es nun noch voller geworden. Und die wenigsten Leute tragen einen Helm, weil sie die Scooter spontan nutzen.

Weil ich die E-Scooter jedoch meist gezielter (und ja: mit Helm) nutze - etwa auf dem Weg zur oder von der Arbeit - fühle ich mich durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...