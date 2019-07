Neue Vertriebspartnerschaft stellt das Portfolio von Lifesize für mehr Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit.

AUSTIN, Texas and UHINGEN, Germany, July 16, 2019, ein weltweit tätiger Anbieter innovativer Videokonferenz- und Meetingraum-Lösungen, hat heute seine Vertriebspartnerschaft mit COMM-TEC bekanntgegeben. Im Rahmen des neuen Distributionsvertrags können ab dem 01. August 2019 mehr als 3000 Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) ihren Kunden Meetingraum-Lösungen und Cloud-Services von Lifesize anbieten.



"Wir haben uns dafür entschieden, Lifesize zu unserem ersten Unified Communications-Partner zu machen, da die Videokommunikation schnell zu einer der wirkungsvollsten Technologien für die Zusammenarbeit in modernen Unternehmen geworden ist", erklärt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development bei COMM-TEC. "Die Stärken von Lifesize beim Angebot von Endgeräten für Meetingräume und bei cloudbasierten Diensten für verteilte Teams werden bei den von uns betreuten Systemintegratoren, AV-Händlern und Beratern Anklang finden."

Als der einzige Partner von COMM-TEC im Bereich Unified Communicationsin seinem Händlernetzwerk vermarktet.

"Durch seine Zusammenarbeit mit Barco und anderen Partnern schafft es COMM-TEC kontinuierlich mit beeindruckender Expertise und Erfolg beim Vertrieb, der Implementierung und dem Support einer breiten Palette von Technologien für Unternehmen in der DACH-Region und darüber hinaus zu überzeugen", führt Tim Maloney, Senior Vice President of Worldwide Channels bei Lifesize, aus. "Die Komplettlösungen von Lifesize für Konferenzräume werden sich nahtlos in das Ökosystem ihrer Händler einfügen. Wir freuen uns darauf, zum Vorteil unserer Kunden in den kommenden Jahren eng zusammenzuarbeiten."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Partner von Lifesize werden, besuchen Sie https://www.lifesize.com/de/partners .

Über COMM-TEC

Die COMM-TEC GmbH zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 50 namhaften Herstellern. Gleichzeitig entwickelt es eigene Produkte unter dem hauseigenen COMM-TEC-Label. In den Business-Units "Digital Signage + Media Solutions", "Presentation", "Signal Management, Conference + Control" sowie "Racks + Mounts" erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der COMM-TEC Slogan "Think Solutions" ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. COMM-TEC liefert alles aus einer Hand - von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.



Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die an seinem Hauptsitz in Austin Texas, USA) entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize .

