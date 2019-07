Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Im Ringen um eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China steht noch in dieser Woche ein neues Gespräch zwischen beiden Seiten an. In den nächsten Tagen werde es ein nächstes Telefonat auf ranghoher Ebene geben, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington. Sollte es "deutlichen Fortschritt" geben, stünden die Chancen für weitere Gespräche gut.

Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatten bereits vor gut einer Woche mit Vertretern Chinas telefoniert. Es war der erste formelle Kontakt zwischen beiden Seiten seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan Ende Juni.

12:40 Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick

12:50 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York

13:30 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York

14:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco

22:15 United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 78,1% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.020,90 +0,12% Nikkei-225 21.546,28 -0,64% Hang-Seng-Index 28.618,25 +0,22% Kospi 2.088,95 +0,31% Shanghai-Composite 2.933,61 -0,29% S&P/ASX 200 6.644,40 -0,13%

Uneinheitlich - Der Fokus der Anleger richtet sich auf die bevorstehende Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zu Wochenanfang mit neuen Rekordhochs positive Vorgaben. Neuigkeiten gibt es bei den laufenden Handelsverhandlungen zwischen den USA und China. Laut einem Bericht könnten US-Finanzminister Steve Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer bald nach China reisen, um die Gespräche auf hoher Ebene fortzusetzen. Voraussetzung hierfür sei, dass die in dieser Wochen per Telefon geführten Verhandlungen mit Peking vielversprechend verliefen. Derweil wird aus dem Protokoll der Juli-Sitzung der australischen Notenbank ersichtlich, dass die Währungshüter zu weiteren Zinssenkungen bereit sind, falls dies notwendig erscheinen sollte. An den Märkten stützt dies die allgemein herrschende Zinssenkungsfantasie. Unter den Einzelwerten verliert Oil Search in Syndey 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen sein jährliches Produktionsziel gesenkt hat. Rio Tinto zeigen sich etwas schwächer nach der Mitteilung, dass der Ausbau einer Kupfermine in der Mongolei länger dauere und mit höheren Kosten verbunden sei. In Tokio springen Cosmos Pharmaceutical um rund 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen höhere Umsätze und Erträge für das Ende Mai abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet hat.

Der Aktienkurs von Arrow Electronics fiel um 4,9 Prozent, nachdem der Anbieter von Elektronikkomponenten seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das zweite Quartal gesenkt hatte. Der Vorstand rechnet nun mit Einnahmen von 7,3 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,50 bis 1,62 Dollar. Analysten hatten mit 1,95 Dollar je Titel bei Umsätzen von 7,6 Milliarden Dollar gerechnet. Das Transportunternehmen JB Hunt hat für das zweite Quartal die Umsatzerwartungen mit einem Anstieg um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,26 Milliarden Dollar übertroffen. Das Betriebsergebnis fiel jedoch aufgrund gestiegener Kosten um 10 Prozent auf 193,1 Millionen Dollar. Das Nettoergebnis lag bei 133,6 Millionen Dollar, ein Anstieg um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie notierte 7,9 Prozent fester. Wintrust Financial gaben 1,5 Prozent auf 69 Dollar ab, nachdem die Gewinnkennziffern für das zweite Quartal die Markerwartungen verfehlt hatten. People's United Financial gaben 1,2 Prozent nach. Das Finanzinstitut hat die Übernahme von United Financial Bancorp für 759 Millionen Dollar angekündigt. Für die Aktie des Herstellers von Sicherheitsvorrichtungen Universal Security Instruments ging es nach Vorlage von Viertquartalszahlen um 16,7 Prozent nach oben. Der Umsatz im Schlussquartal stieg um 2,4 Prozent bei einem Nettoverlust von 0,27 Millionen Dollar. Repligen Corporation verloren 3,4 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar angekündigt hatte. Zudem sollen Wandelanleihen über 250 Millionen Dollar begeben werden.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.359,16 0,10 27,13 -- S&P-500 3.014,30 0,02 0,53 20,24 Nasdaq-Comp. 8.258,19 0,17 14,04 24,46 Nasdaq-100 7.966,93 0,30 23,69 25,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 678 Mio 669 Mio Gewinner 1.419 1.923 Verlierer 1.490 1.006 Unverändert 132 107

Gut behauptet - Erneut wurden frische Rekordmarken erreicht, auch wenn diese nur geringfügig über den vorigen vom Freitag lagen. Wegen der anlaufenden Berichtssaison herrschte eine gewisse Vorsicht. Einen Dämpfer brachte überdies die Ratingagentur Fitch in den Markt mit ihrer Vermutung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr lediglich einmal die Zinsen senken wird. Die Citigroup-Aktie zeigte sich nach duchwachsenen Zahlen volatil und schloss 0,1 Prozent im Minus. Andere Bankenwerte tendierten schwächer. Die Branche muss sich auf niedrigere Zinsen einstellen. Mit der Aktie von Symantec ging es um knapp 11 Prozent rasant abwärts. CNBC berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass der Kauf von Symantec durch Broadcom an den Preisvorstellungen des Übernahmeziels gescheitert sei. Broadcom legten um 1 Prozent zu. Zweitstärkster Sektor waren Halbleiterwerte, die um 0,7 Prozent zulegten. AMD verteuerten sich um 3,6 Prozent. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Familie von Desktop-Prozessoren namens "Zen 2" auf den Markt gebracht, die sehr positiv aufgenommen wurde. Boeing fielen um 1 Prozent. Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX könnte sich deutlich länger hinziehen als geplant. Die Tesla-Aktie gewann 3,4 Prozent. Das US-Automagazin hat das Model S zum "Ultimativen Auto des Jahres" deklariert, während ein britische Magazin das Model 3 zum Auto des Jahres auszeichnete.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,82 -2,8 1,85 62,3 5 Jahre 1,84 -3,0 1,87 -8,3 7 Jahre 1,96 -3,0 1,99 -28,9 10 Jahre 2,09 -3,5 2,12 -35,6 30 Jahre 2,61 -4,1 2,65 -46,1

Das schwächere chinesische Wirtschaftswachstum verschaffte dem US-Anleihemarkt Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 3,5 Basispunkte auf 2,09 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1259 -0,0% 1,1261 1,1278 -1,8% EUR/JPY 121,63 +0,1% 121,48 121,72 -3,3% EUR/GBP 0,8999 +0,0% 0,8997 0,8979 -0,0% GBP/USD 1,2511 -0,0% 1,2516 1,2560 -1,8% USD/JPY 108,03 +0,1% 107,89 107,94 -1,5% USD/KRW 1177,04 -0,3% 1180,46 1178,64 +5,6% USD/CNY 6,8740 -0,1% 6,8778 6,8746 -0,1% USD/CNH 6,8741 +0,0% 6,8732 6,8745 +0,1% USD/HKD 7,8169 -0,1% 7,8268 7,8289 -0,2% AUD/USD 0,7036 -0,1% 0,7040 0,7033 -0,1% NZD/USD 0,6733 +0,2% 0,6720 0,6723 +0,3% Bitcoin BTC/USD 10.768,75 +0,2% 10.750,75 10.276,75 +189,5%

Am Devisenmarkt vermochte sich der Dollar minimal zu erholen. In der Vorwoche zeigte er sich schwach mit der Aussicht auf eine bevorstehende Fed-Zinssenkung an. Daneben gab es Spekulationen, dass das US-Finanzministerium am Devisenmarkt intervenieren könnte, sagte Michael McCarthy, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. Der Euro tendierte mit rund 1,1258 Dollar knapp unter seinem Stand vom späten Freitag.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,71 59,58 +0,0% 0,02 +25,2% Brent/ICE 66,54 66,48 +0,1% 0,06 +20,5%

Für die Ölpreise ging es abwärts. Grund war die nachlassende Gefahr im Golf von Mexiko, wo Hurrikan "Barry" an Kraft verloren hat. Zudem nahmen die Teilnehmer nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen nun Gewinne mit. Tyler Richey von Sevens Report Research sieht zwar auf kurze Sicht noch einen Aufwärtstrend, doch technische Widerstände und anhaltende Nachfragesorgen wegen der Handelskonflikte dürften neue Hochs in diesem Jahr verhindern, so seine Vermutung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 1,1 Prozent auf 59,58 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 66,25 Dollar.

July 16, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)

