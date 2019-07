Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von PSA mit "Buy" und einem Kursziel von 26 Euro wieder aufgenommen. Der französische Autobauer lege neue Modelle auf und dürfte damit stärker wachsen als der europäische Markt, schrieb der nun zuständige Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der bei den Marken Opel und Vauxhall angepeilten Kostensenkungen und Preiserhöhungen dürfte es PSA auch weiterhin gelingen, durch unternehmensinterne Maßnahmen den Gewinn zu steigern./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

