Seit gestern befindet sich Trivium Packaging auf Roadshow. Diese planen eine Emission in 4 Tranchen in EUR und USD. Die zwei USD Tranchen sollen ein Gesamtvolumen von USD 1,5 Mrd. aufweisen. Dieses Unternehmen entstand aus einem Zusammenschluss von Adagh (Food and Metal Special Packing Sparte) und Exal. Das Unternehmen wurde gerade von Moody's mit einem Corporate Family Rating von B3 bewertet. Die besicherten Senior Anleihen (USD 2,15 Mrd.) wurden mit B2 geratet während die unbesicherten Senior Anleihen (USD 600 Mio.) mit Caa2 eingeschätzt wurden. Loxam startete ebenfalls gestern eine Roadshow und plant Anleihen in drei Tranchen zu platzieren. Bei den ersten beiden Tranchen handelt es sich um Senior Secured Anleihen (S&P BB-) bei der dritten ...

