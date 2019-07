Am Markt für deutsche Staatsanleihen sind die Kurse am Dienstag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 172,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,25 Prozent.

Am Vormittag stehen in der Eurozone die Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) an. Der Frühindikator gibt die Erwartungen von rund 300 Finanzexperten für die künftige Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wieder. "Zwar gibt es immer wieder unterschiedliche Einschätzungen zwischen Investoren und Unternehmenslenkern, dennoch dienen die ZEW-Salden als Hinweisgeber für die Einkaufsmanagerinidzes. Diese wiederum stehen bei der Europäischen Zentralbank hoch im Kurs und haben insofern Einfluss auf die geldpolitische Entscheidung der Zentralbanker", schreibt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

In den USA werden am Nachmittag zudem die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion veröffentlicht. "Heute erwarten wir wie auch der Konsens, dass die US-Einzelhandelsumsätze nur leicht zunehmen," schreibt Wolfgang Kiener von der BayernLB./elm/jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0050 2019-07-16/08:53