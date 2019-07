Die Bayer-Aktie rutscht heute unter die Kursmarke von 60 Euro und hat in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 37% an Wert verloren. Trotz einer deutlich verringerten Strafzahlung will Bayer in einem wichtigen Glyphosat-Prozess in den USA Berufung einlegen: Der zuständige Richter Vince Chhabria reduzierte die von einer Jury verhängte Summe von gut 80 Millionen Dollar am Montag (Ortszeit)...

Den vollständigen Artikel lesen ...