FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag atmet der DAX-Future am Dienstag zunächst durch. "Sollten die Handelsgespräche zwischen USA und China wieder aufgenommen werden, würde dies einen Impuls nach oben liefern", so ein Derivate-Händler. Charttechnisch positiv ist, dass der Septemberkontrakt am Vortag den kurzfristigen Abwärtstrend herausgenommen hatte. Unter diesen sollte er nun nicht wieder zurückfallen.

Der September-Kontrakt notiert gegen 8:29 Uhr MESZ um 7,5 Punkte niedriger bei 12.392,5. In den Handel gegangen war er mit 12.400,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.413,5 und das -tief bei 12.379,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.432 Kontrakte.

July 16, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)

