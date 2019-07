50 Jahre nach Apollo 11 streben die Raumfahrtnationen wieder zum Mond. Thomas Reiter, Ex-Astronaut und Top-Manager bei der Weltraumorganisation Esa, über Pläne für eine Mondbasis und den Beitrag der deutschen Industrie.

WirtschaftsWoche: Herr Reiter, fast 50 Jahre lang hat kein Mensch den Mond betreten - jetzt planen die USA, wieder mit Astronauten dort zu landen, mit europäischer Unterstützung. Was spricht für die Rückkehr zum Mond?Thomas Reiter: Es geht nicht zurück, sondern vorwärts zum Mond! Wir Europäer waren ja noch nicht da. Für Astronauten gibt es dort noch vieles zu erkunden - die Apollo-Missionen haben ja nur Regionen nahe am Äquator untersucht, die einander ziemlich ähnlich sind.

Welches Terrain sollten sich die Astronauten genauer anschauen?Eindeutig den Südpol - eine geologisch sehr vielfältige Region. Messungen mit Satelliten haben ergeben, dass es dort große Mengen Wasser geben muss. Wir könnten daraus etwa Trinkwasser und Sauerstoff herstellen und dann eine Station am Südpol bauen, die permanent von Astronauten besetzt ist.

Wozu?Von dort aus könnten wir den Mond großflächig erkunden. Die japanische Raumfahrtagentur entwickelt dazu zusammen mit Toyota einen Rover, in den bis zu vier Menschen passen und der mit einer Tankfüllung Wasserstoff Tausende Kilometer fahren kann. Und vom Mond aus können wir auch das Universum erforschen.

Wie das?Wir könnten mit Teleskopen tief ins All schauen, ungestört von Wolken oder irdischen Funkwellen. So finden wir vielleicht Asteroiden, die Richtung Erde fliegen. Simulationen zeigen: Von den Gesteinsbrocken, die uns gefährlich werden könnten, haben wir erst ein Drittel entdeckt.Welche Missionen bereiten Sie bereits vor?Die Esa arbeitet mit Russland an einer Länder-Mission zum Südpol. Dort wollen wir Proben aus einer Tiefe von bis zu zwei Metern nehmen und wichtige Fragen beantworten: Gibt es dort Eis oder ist das Wasser im Regolith, dem Mondsand, gebunden? Welche anderen Bestandteile sind im Boden?

Sollten Sie wirklich auf Wasser stoßen - was kommt als nächstes?Dann wollen wir herausfinden, wie wir die Ressourcen vor Ort abbauen können. Wir möchten das Wasser aus dem Regolith extrahieren und per Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff herstellen: Raketentreibstoff, mit dem eines Tages Raumschiffe tief ins All fliegen könnten. Der Mond hat nur ein Sechstel der Schwerkraft der Erde, damit ist er wie ein Sprungbrett, von dem aus wir den Weltraum weiter erkunden können.

Ihre Kollegen der Nasa planen den ersten bemannten Rundflug um den Mond für 2023. Das Antriebs- und Versorgungsmodul für das Raumschiff Orion liefert Europa. Wie groß ist die Verantwortung?Mit dem Service-Modul übernehmen wir einen kritischen Part der Mission - ich wüsste keinen anderen Fall, in dem die Nasa sich so stark auf einen nicht-amerikanischen Partner verlassen hat. Das zeigt, wie gut die Zusammenarbeit bei der Internationalen Raumstation ISS geklappt hat. Dort haben wir fünf mal Nachschub ...

