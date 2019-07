Standard-Knapp (S-K) mit Sitz in Portland, USA, gab bekannt, dass ihre Aktionäre einer Vereinbarung über den Verkauf des Unternehmens an EoL Packaging Experts (EoL) zugestimmt haben, zu der das deutsche Unternehmen A+F Automation + Fördertechnik (A+F) gehört. Aus dieser Fusion entsteht ein weltweit tätiger Branchenführer für Endverpackungsmaschinen und -systeme mit einer etablierten Präsenz in Amerika und Europa. Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; ...

