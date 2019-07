++ ZEW-Index dürfte im Juli weiter sinken ++ US-Einzelhandels- und Produktionsdaten am Nachmittag ++ Powell-Rede am Abend ++10:30 Uhr I UK I Arbeitsmarktdaten (Mai): Die britischen Daten waren in der letzten Zeit enttäuschend. Die Einkaufsmanagerindizes sanken unter die 50-Punkte-Marke, die Produktionszahlen waren schlechter als erwartet und der Verbraucherpreisindex blieb stabil. Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, wer der nächste Ministerpräsident sein wird. Der GBPUSD bewegt sich in der Nähe von mehrmonatigen Tiefständen und die heutigen Arbeitsmarktdaten könnten einen lang erwarteten Preisimpuls auslösen. Das Gewinnwachstum im Juni dürfte sich im April von 3,1% auf 3,2% im Jahresvergleich beschleunigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...