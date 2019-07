Mit der Digitalisierung des Verwaltungsapparats, Stichwort E-Government, sollen zeitraubende Behördengänge der Vergangenheit angehören. Doch obwohl Behörden und öffentliche Einrichtungen inzwischen viele ihrer Dienste auch digital, also bequem per Mausklick von Zuhause, anbieten, lässt die Nutzung nach wie vor zu wünschen übrig.Nur die Hälfte der Deutschen nutzte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2018 das Internet zur Kontaktaufnahme mit Ämtern und öffentlichen Institutionen. Damit ist die Zahl der E-Government-Nutzer hierzulande trotz der erheblichen technologischen Fortschritte in zehn Jahren gerade einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...