Von Petra Sorge

STRASSBURG/BERLIN (Dow Jones)--Die Kandidatin für die Wahl der EU-Kommissionsspitze, Ursula von der Leyen (CDU), hat einen europäischen Pakt für mehr Investitionen beim Klimaschutz angekündigt. "Dazu werde ich einen grünen Deal für Europa vorschlagen, in den ersten 100 Tagen meiner Amtstätigkeit", sagte sie bei ihrer Antrittsrede vor dem Europaparlament in Straßburg. Das Ziel müsse sein, Europa bis Mitte des Jahrhunderts zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen.

"Ich werde daher das erste europäische Klimagesetz vorlegen, in dem das Jahr 2050 drin ist", sagte von der Leyen. Klimaneutral heißt nicht, dass die Emissionen auf null sinken, sondern dass sie auch kompensiert werden können, etwa durch Aufforstung von Wäldern oder die Herausnahme von CO2 aus der Atmosphäre.

"Die Verringerung der Emissionen von 40 Prozent bis 2030 reicht nicht", um das Ziel zu erreichen, zeigte sich von der Leyen überzeugt. Deshalb müsse der CO2-Ausstoß in der EU bereits bis 2030 um 50 oder 55 Prozent reduziert werden - statt wie bisher geplant um 40 Prozent. Von der Leyen kündigte auch an, Teile der Europäischen Investitionsbank in eine "Klimabank" umzuwandeln.

Die CDU-Politikerin braucht für die Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin am Abend die Zustimmung von mindestens 374 der aktuell 747 EU-Abgeordneten. Die Grünen sowie Teile der Sozialdemokraten haben bereits ihren Widerstand angekündigt.

Auf sie will von der Leyen auch mit Plänen für einen europäischen Mindestlohn und einer Arbeitslosenversicherung zugehen. Es brauche zudem einen "Fonds für fairen Wandel", "faire Besteuerung" und ein "Rückversicherungssystem für schwere Schocks in Europa", sagte von der Leyen. "Nicht die Menschen dienen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft dient den Menschen." Auch kündigte die frühere Bundesfamilien- und scheidende Verteidigungsministerin an, gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa vorzugehen und Familien besserzustellen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 04:19 ET (08:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.