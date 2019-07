Die iGaming-Branche expandiert in immer mehr neue globale Märkte während Wildz Casino den Markt zu einer Zeit betreten hat, in der Innovation und "Maschinelles Lernen" als dominierende Faktoren in diesem Sektor auftauchen. Dank der Rootz-Plattform, die eine vollständige Automatisierung ermöglicht, sind die ersten Anzeichen vielversprechend. Durch die Optimierung auf Grundlage der Kundenpräferenzen konnte der Unternehmenswert durch optimierte, automatisierte Prozesse um 27% gesteigert und die Effizienz in allen Bereichen des Unternehmens angehoben werden.

In der heutigen iGaming-Branche scheint es, dass das innovative Team hinter Wildz.com den Auftrag für eine Zukunft mit Unterstützung durch "Maschinelles Lernen" leitet. Bis 2025 soll der weltweite KI-Markt einen Wert von fast 60 Milliarden US-Dollar haben, verglichen mit 1,4 Milliarden US-Dollar vor wenigen Jahren. Im Vergleich zu Mitbewerbern ist Wildz frühzeitig in den Markt eingetreten. Das Ergebnis? Eine perfekt funktionierende Maschine, die das Auge schont, hervorragende Spieleranreize bietet und ein konkurrenzloses Treue+ -Programm bietet.

Wildz.com von Rootz bringt maschinelles Lernen und Automatisierung in die iGaming-Zukunft. Besuchen sie die Website wildz.com/de um mehr über diesen Anbieter zu erfahren.

