Die Aktie der Deutschen Telekom vollzog am Montag gewiss nicht das, was man sich als Anleger unter einem gelungenen Wochenstart vorstellt. Der Kurs der Aktie fiel gleich zur Eröffnung unter die 50-Tagelinie zurück und konnte den gleitenden Durchschnitt auch im weiteren Verlauf des Handels nicht mehr überwinden. Angekündigt hatte sich das Drama schon in der Vorwoche. Die Aktie war nach dem Hoch vom 5. Juli in einen Abwärtstrend übergegangen und hatte kurz vor dem Wochenende den EMA50 bereits verletzt. ... (Dr. Bernd Heim)

