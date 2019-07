Sah es zum Ende der Vorwoche durch den Rückfall des Kurses unter die 50-Tagelinie noch so aus, als würde sich die Wirecard-Aktie langsam in tiefere Gefilde absetzen, eröffneten die Bullen den Handel in dieser Woche mit einem Paukenschlag. Sie erzwangen einen dynamischen Anstieg bis auf 149,55 Euro und stehen damit kurz davor, den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 5. Juli bei 155,10 Euro zu brechen. Setzt sich der Angriff der Käufer auch in den nächsten Tagen mit dem gleichen Schwung fort, ... (Dr. Bernd Heim)

