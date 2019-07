Man kann nicht sagen, dass die Kupferpreise in diesen Tagen besonders hoch seien und genau das ist das Problem, denn wie bei allen Rohstoffen wird auch beim Kupfer der aktuelle Preis durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Nachfrage schwankt zwar, aber sie ist verhältnismäßig konstant, was man vom Angebot nicht behaupten kann, denn auf dieser Seite der Gleichung droht in Zukunft ein gewaltiger Engpass. Ein kurzfristiger Engpass ist zwar nicht zu befürchten, doch bei den Rohstoffen ... (Dr. Bernd Heim)

