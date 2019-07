BASF lieferte gestern das Gegenteil. Nach den Gewinnwarnungen vor 8 Tagen und den Abstufungen durch Analysten folgte gestern der Ansatz zu einer nachhaltigen Wende. Der größte deutsche Chemiekonzern ist gewiss kein Renner, aber nach über 30 % Korrektur und allen bekannten Daten geht es nun in das Comeback. Die Ausgangslage erkennt man am besten am Chart. Er reflektiert das Verhältnis Angebot und Nachfrage am besten. Wer folgt? Henkel ist bereits dabei, das Gleiche zu demonstrieren. Hier ist die Erholungschance sogar noch größer.



Ihre Bernecker-Redaktion



