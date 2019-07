Paris - Der EuroStoxx 50 hat sich am Dienstag nur mühsam im Plus gehalten. Der Leitindex der Eurozone stand am späten Vormittag 0,20 Prozent höher bei 3509,12 Punkten. Am Montag bereits hatten gut aufgenommenen Konjunkturdaten aus China lediglich für etwas Schwung an den Märkten gesorgt. Die Börsianer warteten auf neue Impulse, die die nun langsam an Fahrt aufnehmende Berichtssaison liefern...

Den vollständigen Artikel lesen ...