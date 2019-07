Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundeswirtschaftsminister und langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der RAG-Stiftung, Werner Müller, ist am Montagabend im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Stiftung der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe). Werner Müller war an Krebs erkrankt.



www.rp-online.de/44100643



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2627