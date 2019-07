Während die Photovoltaik in der Schweiz im Jahr 2018 zulegen konnte, ging die Solarthermie weiter zurück. Laut Swissolar müssen beide Formen der Solarenergie zukünftig deutlich stärker wachsen, wenn die Schweiz die Pariser-Klimaschutzziele erreichen will. Die Photovoltaik-Verkaufszahlen in der Schweiz stiegen nach Angaben des Branchenverbandes Swissolar im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent ...

