1985 schrieb die Trends von heute! Neben dem Revival des knautschigen Stoff-Haarbands verdanken wir 1985 schrille Farben und den Fake-Fur-Look - in "Was für ein Jahr!" gekonnt in Szene gesetzt von Judith Williams alias "Alexis Colby" und Team-Kollegin Marlene Lufen. Haarig ist auch das Motto der Herausforderer: Mit Schnauzbart und Brusthaar rätselt sich "Magnum" Wigald Boning am Freitag, 19. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1, mit Quiz-Partnerin Hella von Sinnen durch die goldene Mitte der 80er. Welches Team behält den Durchblick bei zeitgemäßen Filmerfolgen wie "Zurück in die Zukunft", Superhits von "Take On Me" bis "Rock Me Amadeus" und den Durchbrüchen von Madonna, Modern Talking und Studiogast Michael Groß?



1985 - "Was für ein Jahr!" am Freitag, 19. Juli 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1



