Sparkassen-Kunden streiten um Zinsen aus langlaufenden Sparverträgen und fordern Nachzahlungen. Eine Musterklage in Sachsen könnte teuer für die Banken werden. Betroffene sollten sich ins Klageregister eintragen.

Eine Zinswende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Sparer müssen sich auf anhaltende Nullzinsen einstellen. Daher rücken besser verzinste Altverträge in den Fokus. Bundesweit streiten Kunden derzeit mit den Sparkassen um Zinsen aus langlaufenden Sparverträgen mit Namen wie "Prämiensparen" oder "Vermögensplan-flexibel". Sie vermuten, dass die Sparkassen ihnen zu wenig Zins gutgeschrieben haben.

Ihre Verträge, oft aus den Achtziger- und Neunzigerjahren, hatten einen variablen Grundzins. Obendrauf kam ein Bonus, zum Beispiel als Prämie auf die jährlichen Einzahlungen. Streit gibt es um den Grundzins. In den Verträgen steht oft nur, dass der Zins variabel sei und seine Höhe "durch Aushang" bekanntgegeben werde. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bereits entschieden, dass derartige Klauseln unwirksam sind, weil "das erforderliche Mindestmaß an Kalkulierbarkeit" fehle (zum Beispiel XI ZR 140/03, XI ZR 197/09, XI ZR 52/08).

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat nun eine Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Leipzig initiiert (5 MK 1/19). Das Oberlandesgericht Dresden soll feststellen, dass die Zinsanpassungsklausel im Vertrag "S-Prämiensparen flexibel" unwirksam ist und dass Kundenansprüche nicht verjährt sind. Außerdem soll das Gericht klären, wie der Zins stattdessen angepasst werden muss. Dabei geht es um die konkreten Kriterien für die Anpassung. Entscheidend ist, an welchem Referenz-Zinssatz die Sparkassen sich orientieren und wie sie diesen nachvollziehen müssen.

Wie hoch war der Referenzzins?

Lag zum Beispiel der Vertragszins zu Beginn bei vier Prozent und der Referenzzinssatz bei fünf Prozent, hätte der Vertrag diesen zu 80 Prozent abgebildet. Dann müsste das Kreditinstitut über die gesamte Laufzeit 80 Prozent des Referenzzinses an den Kunden weitergeben. Bei einem Referenzzins von nur noch ein Prozent, müsste der Kunde demnach 0,8 Prozent Zins bekommen. Der BGH hatte in seinen früheren Urteilen vorgegeben, dass es auf das relative Verhältnis von Vertragszins und Referenzzins ankomme und dieses gewahrt bleiben müsse - nicht zum Beispiel auf einem absoluten Abstand zwischen Vertragszins und Referenzzins, um den Banken eine dauerhaft gleiche Zinsmarge zu ermöglichen (so zum Beispiel XI ZR 197/09).

Abschließend muss dann noch geklärt werden, ab welcher Veränderung des Zinses tatsächlich eine Anpassung erfolgen muss oder darf. Denkbar sind hier Anpassungen erst, wenn die Veränderung einen bestimmten Wert überschreitet (zum Beispiel 0,1 Prozentpunkte), oder aber auch zeitlich vorgegebene Anpassungen, zum Beispiel monatlich. Diese Regeln sollen zumindest dann gelten, wenn die ursprünglich gewählte Klausel für den Basiszins nicht transparent und damit unwirksam ist.

Die Leipziger Sparkasse selbst sieht bei den Verträgen "S-Prämiensparen flexibel" keine Fehler: Die Zinsen seien korrekt berechnet worden. Die Bank geht davon aus, "dass wir eine transparente, sachgerechte und den Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung genügende Zinsanpassungsklausel umgesetzt und angewandt haben, die deshalb auch wirksam ist". Demnach werde eine Mischung aus verschiedenen Geld- und Kapitalmarktzinssätzen zur Berechnung ...

