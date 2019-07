FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwächeres Investmentbanking und ein mauer Anleihehandel haben der US-Bank Goldman Sachs einen Einnahmen- und Gewinnrückgang im zweiten Quartal beschert. Die Bank schnitt dennoch besser ab als von Analysten erwartet.

Goldman Sachs verdiente im Zeitraum von April bis Juni 2,42 Milliarden US-Dollar, 6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 5,81 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 4,99 Dollar prognostiziert.

Die Einnahmen sanken um 2 Prozent auf 9,46 Milliarden Dollar. Hier hatte die Analystenprognose auf 8,9 Milliarden Dollar gelautet. Im Investmentbanking sackten die Einahmen um 9 Prozent auf 1,86 Milliarden Dollar ab.

Im Geschäft mit festverzinslichen Produkten gingen die Einnahmen um 13 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar zurück. Im Aktienhandel verbuchte Goldman Sachs dagegen einen Anstieg um 6 Prozent auf 2 Milliarden Dollar.

Die Citigroup hatte die Berichtssaison der großen US-Banken am Montag mit besser als erwarteten Zahlen eröffnet, am Dienstag folgte JP Morgan. Nach Goldman Sachs wird noch Wells Fargo seine Bücher öffnen. Am Mittwoch werden Bank of America und am Donnerstag Morgan Stanley ihre Zahlen vorlegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 07:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.