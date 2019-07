Verden (ots) -



"Eine Milliarde ausgewogene Mahlzeiten zusätzlich", dieses Ziel wird Mars Food wohl schon Ende 2019 erreichen - ein Jahr früher als geplant. // Dank eines gezielten Reformulierungsprogramms hat das Mars Food Segment sein Ziel, den Salzgehalt seiner Produkte bis 2021 weltweit um durchschnittlich 20% zu senken, mit 22,3% (seit 2016) bereits übertroffen. // Dem neuesten Fortschrittsbericht zufolge hat das Unternehmen seit 2016 mit Einführung seines Maßnahmenpaketes für Gesundheit und Wohlbefinden - Health & Wellbeing Ambition - weltweit für insgesamt 920 Millionen ausgewogene Mahlzeiten zusätzlich gesorgt.



Mars Food, Hersteller von Markenikonen wie Uncle Ben's oder Mirácoli, ist den ehrgeizigen Zielen seiner globalen Health & Wellbeing Ambition ein erhebliches Stück nähergekommen. Ein in diesen Tagen veröffentlichter Bericht zeigt, dass Mars Food seit Einführung dieses Maßnahmenpaketes im Jahr 2016 etwa 920 Millionen ausgewogene Mahlzeiten zusätzlich ausgeliefert hat - davon allein 520 Millionen in 2018.



Die Bezeichnung "Ausgewogene Mahlzeit" basiert auf strengen Ernährungsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kalorien, zugesetzten Zucker, Salz und gesättigte Fette, die die Grundlage für die Mars Food Nährwertkriterien bilden. Mars legt offen, dass aktuell 77,4% seines globalen Produktportfolios (gemessen am Umsatzvolumen) innerhalb dieser Ernährungsgrenzen liegen - 2016 waren es noch 65% und 72% im Jahr 2017.



Es kann davon ausgegangen werden, dass das Unternehmen sein Ziel von "weltweit einer Milliarde ausgewogenen Mahlzeiten zusätzlich" bereits Ende 2019 erreichen wird - ein Jahr früher als geplant. Die Anzahl ausgewogener Mahlzeiten, die Mars Food weltweit insgesamt ausliefert, würde damit auf vier Milliarden steigen.



Erreicht wurden diese Fortschritte durch Wachstum, Reformulierungen und die Weiterentwicklung des Produktportfolios. Sein ursprüngliches Ziel, den Salzgehalt seiner Produkte weltweit bis 2021 um durchschnittlich 20% zu verringern, hat Mars bereits übertroffen: Erreicht wurde eine Reduktion, die im Durchschnitt um 22,3% unter dem Ausgangswert von 2016 liegt. Dies ist das Ergebnis früherer Reformulierungen, bei denen die durchschnittliche Natriummenge bereits zwischen 2007 und 2012 um 25% reduziert wurde.



Fiona Dawson, Global President Mars Food, Multisales & Global Customers, reflektiert: "Geleitet von unserem Ziel 'Better Food Today. A Better World Tomorrow', erreichen wir heute mehr Menschen an immer mehr Orten mit besseren Lebensmitteln. Als wir 2016 unsere Health & Wellbeing Ambition auf den Weg brachten, wollten wir einen Schritt weiter gehen als viele andere und haben uns Verpflichtungen auferlegt, die die Messlatte höher legen. Auch deshalb freue ich mich, dass wir letztes Jahr mit diesem Maßnahmenpaket gute Fortschritte gemacht haben und 920 Millionen ausgewogene Mahlzeiten zusätzlich auf die Esstische dieser Welt bringen konnten. Besonders stolz bin ich, dass wir unser Ziel, den Salzgehalt in unseren Produkten bis 2021 weltweit um durchschnittlich 20% (ausgehend von 2016) zu senken, mit 22,3% schon jetzt übertroffen haben."



Zudem erfüllen jetzt 99% der Produkte des globalen Portfolios von Mars Food, die für den täglichen Verzehr geeignet sind, die Empfehlungen der WHO hinsichtlich zugesetztem Zucker. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen vorgenommen, den Anteil an Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten in seinen Reis- und Getreideprodukten weiter zu erhöhen. Aktuell enthalten alle Saucen auf Tomatenbasis eine Ration Früchte bzw. Gemüse pro Portion; und in 37% der Reis- und Getreideprodukte des Unternehmens steckt eine Ration Vollkorngetreide oder Hülsenfrüchte pro Portion. Damit rückt das selbstgesteckte Ziel von 50% bis 2021 in erreichbare Nähe.



Hans Bakker, General Manager Food Germany, sagt: "Die Grundlage eines gesunden Lebensstils sind die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Ich bin daher stolz, dass Mars Food Menschen mit ausgewogenen, qualitativ hochwertigen, schmackhaften und nicht zuletzt erschwinglichen Lebensmitteln in ihrer täglichen Ernährungsweise unterstützt. Mehr noch, wir möchten weltweit dazu inspirieren, wieder häufiger gemeinsam zu essen. So setzen wir uns beispielsweise mit Uncle Ben's und der dazugehörigen Initiative "Ben's Beginners" dafür ein, innerhalb der Familie die Lust am gemeinsamen Kochen und Essen zu entdecken - selbst wenn die Zeit knapp ist. Ausgewogene und schmackhafte Mahlzeiten gehören zum Qualitätsverständnis von Uncle Ben's und sind gelebte Philosophie. Wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, können wir etwas bewirken, indem wir den Einfluss und die Reichweite unserer Kultmarken wirksam nutzen."



Mars Food setzt sich auch dafür ein, Verbrauchern durch Kennzeichnung und mehr Transparenz zu helfen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Auf den Packungen sämtlicher Mars Food Produkte sind die Nährwertangaben klar gekennzeichnet. Daraus gehen Kalorien-, Salz-, Zucker- und Fettgehalt pro Portion hervor. Außerdem arbeitet das Unternehmen daran, die Verbraucher mit gesünderen Kochrezepten zu inspirieren.



Der neueste Bericht zeigt ebenfalls, wie Mars Food Menschen dazu anregen will, wieder gemeinsam zu Hause zu kochen und zu essen und vor allem auch Kindern das Kochen beizubringen.



Dazu gehört auch, Initiativen für gesunde Essgewohnheiten innerhalb der eigenen Belegschaft zu fördern. Weltweit bietet Mars Food seinen Mitarbeitern an ihren Standorten gesunde Kantinenmahlzeiten, die den Standards der WHO entsprechen. Flankiert wird dieses Angebot durch Workshops zur Förderung des Ernährungsbewusstseins unter den Mitarbeitern. Außerdem findet sich an fast jedem Standort eine Gemeinschaftsküche, in der die Mitarbeiter an den Arbeitstagen kochen und gemeinsam essen können.



Mars Food hat sich verpflichtet, regelmäßig und umfassend über die Fortschritte der Global Health & Wellbeing Ambition zu informieren. Der nächste Fortschrittsbericht wird im Sommer 2020 veröffentlicht.



Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2017 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An seinen fünf Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley Confectionery, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.



Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT®, KITEKAT®, FROLIC®, CHAPPI®, LOYAL®, DREAMIES®, CATSAN®, THOMAS®, NATUSAN® und TRILL® gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley Confectionery sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MARS® und CELEBRATIONS® sowie bekannte Marken wie WRIGLEY'S EXTRA®, ORBIT®, AIRWAVES®, 5GUM® und SKITTLES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food stehen Marken wie UNCLE BEN'S®, MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als mitarbeiterorientiertes Unternehmen. So belegt das Unternehmen einen Spitzenplatz bei "Deutschlands Beste Arbeitgeber" und ist ein "Top Arbeitgeber".



Weitere Informationen sind erhältlich auf der Website: www.mars.com und www.mars.de. Folgen Sie Mars auf: twitter.com/Mars Deutschland, youtube.com/mars, facebook.com/mars



