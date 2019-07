Von Kim Richters

NEW YORK (Dow Jones)--Die Investmentbank Goldman Sachs hat 25 Millionen Euro in das Online-Sparportal Raisin investiert. Das Berliner Startup, das unter der Marke Weltsparen bekannt ist, will mit der Finanzspritze seinen Markteintritt in den USA und zwei Märkten in Europa vorbereiten. Um welche europäischen Länder es sich handelt, teilte Raisin nicht mit.

Das Fintech-Unternehmen vermittelt seinen Kunden über seine Online-Banking-Plattform Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei verschiedenen Banken in ganz Europa und ist bereits in einer Reihe von Ländern vertreten, darunter Deutschland und Großbritannien.

Nach eigenen Angaben hat das Startup von Investoren wie Index Ventures und Paypal bislang 195 Millionen Euro eingesammelt.

July 16, 2019 08:15 ET (12:15 GMT)

