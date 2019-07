BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem für Mittwoch angekündigten Rücktritt von Ursula von der Leyen als Bundesverteidigungsministerin sehr schnell eine Nachfolge in dem Ressort in Aussicht gestellt. "Es wird eine sehr schnelle Neubesetzung geben", sagte Merkel bei einem Statement mit der Ministerpräsidentin von Moldau, Maia Sandu, in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Der Verteidigungsminister oder die -ministerin sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt", sagte die Kanzlerin. "Das kann man nicht lange offen lassen."

Von der Leyen hatte am Vortag ihren Rückzug von dem Amt angekündigt - unabhängig davon, ob sie am Dienstagabend vom Europaparlament zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird. Für die Nachfolge von der Leyens werden in Berlin unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber und die Verteidigungspolitiker Henning Otte und Johann Wadephul genannt. In Berichten wurde aber auch über eine Versetzung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spekuliert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 08:20 ET (12:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.